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  • 29.10.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 21:06

Rusya'dan Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili "teyit yok" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğine ilişkin ellerinde resmi teyit olmadığını açıkladı. DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle 'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Rusya'dan flaş Bağdadi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair ABD'den henüz resmi teyit alıp almadıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır, elimizde teyit yok." dedi.



ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU
elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle 'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.



Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

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