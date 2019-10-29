Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni Soykırımı iddialarını resmi olarak tanımayı öngören yasa tasarısını onayladı.

Tasarı kısa süre içinde ABD Senatosu'nda da oylamaya sunulacak.

11 Nisan tarihinde, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in meclise sunduğu tasarıda, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifadeleri yer almıştı.