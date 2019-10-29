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  • 29.10.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 09:54

'den skandal bir hamle daha! Meclis onay verdi...

Kongresi'nin alt meclisi olan Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanımayı öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı kısa süre içinde ABD Senatosu'nda da oylamaya sunulacak.

ABD'den skandal bir hamle daha!

Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni Soykırımı iddialarını resmi olarak tanımayı öngören yasa tasarısını onayladı.

Tasarı kısa süre içinde Senatosu'nda da oylamaya sunulacak.

11 Nisan tarihinde, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in meclise sunduğu tasarıda, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifadeleri yer almıştı.

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