Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 01.10.2019 00:49
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 00:50

Kongresi, Trump'ın avukatını "" konusunda ifadeye çağırdı

, Başkan 'ın kişisel avukatı 'yi, " görüşmesi" konusunda ifadeye çağırdı. Amerikan gazetesi, Cuma günü yaptığı haberinde, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı 'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Ve avukatı ifadeye çağrıldı!

nin Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komiteleri, Giuliani için ayrı ayrı ifade çağrısında bulundu.

Çağrıda, Guliani'nin Trump'ın Devlet Başkanı ile temmuzda yaptığı ve Trump'ın Ukrayna'dan "Demokrat ve ailesini soruşturmalarını istediği" iddia edilen telefon görüşmesi hakkında bilgi vermesi istendi.

Giuliani'nin kendisinden istenen belgeleri, 15 Ekim'e kadar ilgili makamlara teslim etmesi gerektiği de belirtildi.

TRUMP'TAN "MUHBİRİN KİMLİĞİNİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ" AÇIKLAMASI
Trump ise yeni Çalışma Bakanı Eugene Scalia'nın 'daki yemin töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kendisi hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesiyle ilgili muhbir raporunda yanlış bilgilerin bulunduğunu savunan Trump, "Muhbirin kimliğini bulmaya çalışıyoruz." dedi.

NEW YORK TİMES'DAN YENİ İDDİA
Öte yandan The gazetesi, konuyla ilgili iki kaynağına dayandırdığı haberinde, Trump'ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile son dönemde yaptığı bir telefon görüşmesinde, Rusya soruşturması konusunda yardım istediğini iddia etti.

İddiaya göre, Trump, Morrison'dan Rusya soruşturmasının yeniden gözden geçirilmesi ve bu soruşturmayı itibarsızlaştırma konusunda Avustralya'nın Adalet Bakanı William Barr'dan yardım etmesini istedi.

TRUMP HAKKINDA AZİL SORUŞTURMASI
Amerikan gazetesi, Cuma günü yaptığı haberinde, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu görüşmede Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini savunarak, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD Kongresi, Trump'ın avukatını "Ukrayna" konusunda ifadeye çağırdı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri