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  • 29.10.2019 07:09
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 07:09

Son dakika: 'de 6,6 büyüklüğünde

Son dakika haberine göre 'in güneyinde 6,6 büyüklüğünde meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından uyarısı yapılmadı.

Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Volkan ve Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Davao şehrinde bugün yerel saatle sabah 09.04'te 6,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Şehirdeki birçok binayı sarsan depremin ardından halkın güvenlik için sokaklara çıktığı belirtildi.

Yerin 50 kilometre derinliğinde yaşanan depremin merkez üssü Davao'nun 100 kilometre güneyindeki Kisante bölgesi olarak belirlendi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından uyarısı yapılmadı.

Depremlerin sık yaşandığı Davao şehrinde 2 hafta önce de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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