Netanyahu’ya kötü haber

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Başbakan Netanyahu ile gazete sahibi Arnon Mozes arasında 2014'te yapılan toplantılara ait olduğu belirtilen ses kayıtlarını yayımladı. Netanyahu'nun Mozes'ten kendisi ve ailesi hakkında olumlu haber yapmasını istediği ortaya çıktı. Eğer dediğini yapmazsa, "Beni devirmeye çalışırsan, sahip olduğum her şeyle seninle uğraşırım. Bu benim hayati görevim olur" dediği anlaşıldı.
- Dünya
- 28.10.2019
- Gazete
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