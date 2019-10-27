Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'ye tepki gösterdi. Konaşenkov, "Suriye'nin kaynaklarını Suriye'den ve Suriye halkından korumak adına Amerikan birlikleri için hem uluslararası hukuk hem de Amerikan hukukunda, hiçbir yerde tek bir meşru vazife olamaz. Bu basit bir söylemle uluslararası devlet haydutluğudur" dedi.
- Dünya
- 27.10.2019
- Gazete
Haydut devlet
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'ye tepki gösterdi. Konaşenkov, "Suriye'nin kaynaklarını Suriye'den ve Suriye halkından korumak adına Amerikan birlikleri için hem uluslararası hukuk hem de Amerikan hukukunda, hiçbir yerde tek bir meşru vazife olamaz. Bu basit bir söylemle uluslararası devlet haydutluğudur" dedi.
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