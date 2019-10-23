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  • 23.10.2019 15:36
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 15:59

sempatizanı Kati Piri'nin Barış Pınarı hazımsızlığı

'nin Suriye'de terörün kökünü kazımak için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, 'nda hazımsızlık yarattı. sempatizanı AP Parlamenteri Kati Piri, Türkye'nin diplomatik başarılarını gölgelemek için yaptığı karalama kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

PKK sempatizanı Kati Piri'nin Barış Pınarı hazımsızlığı

'nin, sınırındaki terör tehditlerini ortadan kaldırmak için başlattığı askeri operasyon Genel Kurulu'nda hazımsızlık yarattı.
Yaklaşık üç saat süren oturumda kürsüde konuşan Avrupa Parlamenterlerinin neredeyse tamamı askeri harekatı ve Avrupa Birliği'nin bu duruma sessiz kalmasını kınadı. Söz alan parlamenterler Türkiye'ye aktarılan fonların kesilmesi, üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması, bütün üye ülkelerin silah ambargosu uygulaması, Gümrük Birliği'nin askıya alınması ve ekonomik yaptırımların uygulanmasını talep etti.

PKK SEMPATİZANI YİNE KARALAMA PEŞİNDE!
'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı ile Başkan 'ın imza attığı tarihi mutabakatı hazmedemeyen Hollandalı Kati Piri, "Güvenli bölge dediler, savaş bölgesine dönüştü. Yakalanan İŞİD teröristleri kaçtı. Mülteciler gözardı edildi, Rusya bölgede ağırlık kazandı." ifadeleriyle Türkiye'ye karşı algı yaratmaya çalıştı.

DEAŞ'LILARI KATİ'NİN SEMPATİ BESLEDİĞİ YPG'LİLER SERBEST BIRAKTI!
Türkiye'nin başlattığı operasyon sebebiyle 'lı teröristlerin serbest kaldığını iddia eden Kati Piri, DEAŞ'lıları serbest bırakanların sempati beslediği 'liler olduğu gerçeğini görmezden geldi. Geçtiğimiz günlerde YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edilmişti.

TÜRKİYE'NİN MÜLTECİ HASSASİYETİNİ GÖRMEZDEN GELDİ
Türkiye'nin büyük bir hassasiyetle yürüttüğü operasyon hakkında "mülteciler görmezden gelindi" diyerek iftira adan Kati Piri, Avrupa'nın ler hakkında kılını kıpırdatmadığını ve Türkiye'nin en çok mülteci ağırlayan ülkeler arasında olduğunu unuttu!

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