Türkiye'nin, sınırındaki terör tehditlerini ortadan kaldırmak için başlattığı askeri operasyon Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda hazımsızlık yarattı.

Yaklaşık üç saat süren oturumda kürsüde konuşan Avrupa Parlamenterlerinin neredeyse tamamı askeri harekatı ve Avrupa Birliği'nin bu duruma sessiz kalmasını kınadı. Söz alan parlamenterler Türkiye'ye aktarılan fonların kesilmesi, üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması, bütün üye ülkelerin silah ambargosu uygulaması, Gümrük Birliği'nin askıya alınması ve ekonomik yaptırımların uygulanmasını talep etti.





PKK SEMPATİZANI YİNE KARALAMA PEŞİNDE!

Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığı tarihi mutabakatı hazmedemeyen Hollandalı Avrupa Parlamenteri Kati Piri, "Güvenli bölge dediler, savaş bölgesine dönüştü. Yakalanan İŞİD teröristleri kaçtı. Mülteciler gözardı edildi, Rusya bölgede ağırlık kazandı." ifadeleriyle Türkiye'ye karşı algı yaratmaya çalıştı.

DEAŞ'LILARI KATİ'NİN SEMPATİ BESLEDİĞİ YPG'LİLER SERBEST BIRAKTI!

Türkiye'nin başlattığı operasyon sebebiyle DEAŞ'lı teröristlerin serbest kaldığını iddia eden Kati Piri, DEAŞ'lıları serbest bırakanların sempati beslediği YPG'liler olduğu gerçeğini görmezden geldi. Geçtiğimiz günlerde YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edilmişti.



TÜRKİYE'NİN MÜLTECİ HASSASİYETİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Türkiye'nin büyük bir hassasiyetle yürüttüğü operasyon hakkında "mülteciler görmezden gelindi" diyerek iftira adan Kati Piri, Avrupa'nın mülteciler hakkında kılını kıpırdatmadığını ve Türkiye'nin en çok mülteci ağırlayan ülkeler arasında olduğunu unuttu!



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