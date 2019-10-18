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  • 19.10.2019 07:12
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 07:30

'nın gerçekleştiği tatbikatta 'ler böyle ateşlendi

, üç gündür sürdürdüğü balistik füze ve hava savunma sistemlerinin imhası tatbikatına hava savunma sistemleriyle devam etti. S-400'ün ateşlendiği an kameralara böyle yansıdı.

, yönetiminin Patriot hava savunma sistemini satmaya yanaşmaması üzerine 'dan hava ve füze savunma sistemi aldı.

ABD, F-35 İLE YANYANA İSTEMİYOR
Amerika bu konuda Türkiye'yi tehdit etmiş, hatta Türkiye'nin ortak olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmıştı.

ABD'nin F-35'lerle yanyana olmasını istemediği Rus yapımı S-400 hava ve füze savunma sistemi, Rusya tarafından tatbikatta test edildi.

TÜM SALDIRILARI PÜSKÜRTTÜ
Alçak irtifa, hızlı ve yüksek manevra kabliyetli hedeflerde test edilen S-400 hava ve füze savunma sistemi tam not aldı.

S-400 birimleri, uçak ve helikopterlerin konvansiyonel silah saldırılarını püskürttü.

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