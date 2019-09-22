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  • 22.09.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 09:57

Pentagon basınına açıkladı: 'leri alt etmek için...

Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırılan habere göre, ABD'li pilotlarının 'lere karşı koyabilmek adına açık alanda bilgisayar simülasyonlarıyla tatbikat gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini alması da Türkiye ile ABD arasında kriz yaratmıştı.

Pentagon ABD basınına açıkladı: S-400'leri alt etmek için...

National Interest, ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının F-35'lerle açık alanda bilgisayar simulasyonları ile S-400 gibi Rus hava savunma sistemlerinin yanı sıra Çin yapımı sistemlere karşı koyabilmek için eğitimden geçtiğini yazdı.

Pentagon yetkililerinin kaynak gösterildiği haberde, bu adımın 2020 ortaları ve sonralarında beklenen düşman tehditlerine karşı bir hazırlık amaçlı kaydedildi.

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