Pentagon ABD basınına açıkladı: S-400'leri alt etmek için...

National Interest, ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının F-35'lerle açık alanda bilgisayar simulasyonları ile S-400 gibi Rus hava savunma sistemlerinin yanı sıra Çin yapımı sistemlere karşı koyabilmek için eğitimden geçtiğini yazdı.

Pentagon yetkililerinin kaynak gösterildiği haberde, bu adımın 2020 ortaları ve sonralarında beklenen düşman tehditlerine karşı bir hazırlık amaçlı kaydedildi.