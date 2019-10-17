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  • 18.10.2019 05:19
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 05:19

Avrupa Birliği'nden skandal kararları!

'de 'nde bir aya gelen üye ülke devlet ve hükümet başkanları, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan 'yla ilgili skandal bir sonuç bildirgesi yayımladı. Bildirgede, "AB, Türkiye'nin 'nin kuzey doğusundaki tek taraflı ını kınıyor." ifadesine yer verilirken, harekatın, Avrupa güvenliğini ve terör örgütü ile mücadeleyi tehdit ettiği savunuldu.

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye kararları!

'de 'nde bir aya gelen üye ülke devlet ve hükümet başkanları, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan 'yla ilgili skandal bir sonuç bildirgesi yayımladı.

Bildirgede, "AB, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusundaki tek taraflı askeri harekatını kınıyor." ifadesine yer verilirken, harekatın, Avrupa güvenliğini ve terör örgütü ile mücadeleyi tehdit ettiği savunuldu.

"AB Konseyi, tüm askeri harekatlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasını not eder." denilen bildirgede, birliğin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam edeceği kaydedildi.

Bildirgede, üye ülkelerin, tarihindeki AB 'nde konuya ilişkin alınan kararları onayladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'ye yeniden askeri harekatına son vermesi, birliklerini geri çekmesi ve uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyoruz. 14 Ekim'deki Konsey kararlarının ardından üye ülkelerin silah ihracatını askıya aldığını hatırlatıyoruz."

DOĞU AKDENİZ'DE RUMLARIN YANINDALAR
Bildirgede ayrıca, "AB'nin ciddi boyuttaki göçmen kriziyle mücadele etmeye devam edeceği, bu konuda üye ülkeleri de desteklemeyi sürdüreceği" ifade edildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili de 14 Ekim'deki AB Dış İlişkiler Konseyi'nde alınan kararların onaylandığı belirtilen bildirgede, AB'nin Rum Yönetimi (GKRY) ile birlik içinde olduğu vurgulandı.

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