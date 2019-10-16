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  • 16.10.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 21:51

'dan kritik çağrısı: Teröristler ülkelerine gönderilsin

'nın () Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Hiç kimse, savaşçıları sadece ve Irak'ın sorunu gibi davranmasın, bu adil olmaz. Yabancı terörist savaşçıların geldikleri ülkelere gönderilmesi gerek." dedi.

Rusya'dan DEAŞ çağrısı: Ülkelerine gönderilsin

Güvenlik Konseyi (GK), Avrupa Birliği (AB) üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika'nın talebi üzerine 'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri kapalı oturumda görüştü.

Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda "Kürtlerle yapılan deney"in hiçbir yere götürmeyeceğini en başından beri söylediklerini ifade etti.

Suriye'de PKK/PYD/YPG tarafından tutulan savaşçılarıyla ilgili de değerlendirmede bulunana Vassily Nebenzia, "Hiç kimse, DEAŞ savaşçıları sadece Suriye ve Irak'ın sorunu gibi davranmasın, bu adil olmaz. Yabancı terörist savaşçıların geldikleri ülkelere gönderilmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

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