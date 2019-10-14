Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 14.10.2019 12:58
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 13:10

Son dakika haberi: 'nün sahipleri açıklandı

'nün sahipleri belli oldu. , ve ödülün sahipleri oldu. Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer, küresel yoksullukla mücadele çalışmaları nedeniyle bu ödülü almaya hak kazandı.

Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu!

'nün sahipleri belli oldu. , ve ödülün sahipleri oldu.

Nobel Ödül Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Ekonomi Bilimleri'nde 2019 yılı Sveriges Riksbank Ödülü, küresel yoksullukla mücadele konusuna deneysel yaklaşımları nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer'a verildi" ifadeleri kullanıldı.

47 yaşındaki Esther Duflo, Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan en genç bilim insanı ve ikinci kadın oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri açıklandı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri