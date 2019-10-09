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  • 09.10.2019 20:22
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 20:22

'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi

Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti. Abdulmehdi'nin ayrıca ilerleyen saatlerde halka hitap edeceği bildirildi.

Irak'ta 3 gün yas ilan edildi!

Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren siviller ve güvenlik güçleri için yarından itibaren 3 gün süreyle yas ilan etti.

Abdulmehdi'nin ayrıca ilerleyen saatlerde halka hitap edeceği bildirildi.

ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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