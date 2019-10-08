Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki kentlerde internet erişimi yeniden engellendi.
Irak'ın büyük bölümünde hükümet karşıtı gösterilerin durulmasının ardından dün akşam saatlerinde verilen internet erişimi tekrar kesildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hariç ülkenin genelinde internet kesintisi yaşanıyor.
Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler nedeniyle hükümet, başkent Bağdat ve ülkenin güneyinde internet erişimini durdurmuştu.
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