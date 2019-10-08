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  • 08.10.2019 20:12
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 20:12

'ta erişimi yeniden kesildi

'ın büyük bölümünde hükümet karşıtı gösterilerin durulmasının ardından dün akşam saatlerinde verilen erişimi tekrar kesildi. Irak'ta yolsuzluk, ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler nedeniyle hükümet, başkent Bağdat ve ülkenin güneyinde internet erişimini durdurmuştu.

O ülkede internet erişimi yeniden kesildi!

'ın başkenti Bağdat ve güneydeki kentlerde erişimi yeniden engellendi.

Irak'ın büyük bölümünde hükümet karşıtı gösterilerin durulmasının ardından dün akşam saatlerinde verilen internet erişimi tekrar kesildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hariç ülkenin genelinde internet kesintisi yaşanıyor.

Irak'ta yolsuzluk, ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler nedeniyle hükümet, başkent Bağdat ve ülkenin güneyinde internet erişimini durdurmuştu.

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