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  • 09.10.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 13:24

2019 Kimya Ödülü sahiplerini buldu! Nobel tarihinde bir ilk yaşandı

Son dakika haberine göre Kimya Ödülü’ne 3 bilim insanı John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino laik görüldü. 97 yaşındaki ABD'li profesör Goodenough, Nobel kazanan en yaşlı isim oldu.

Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

019 Tıp Veya Fizyoloji ile Fizik ödüllerinin ardından Kimya dalının kazananları da belli oldu. Bilim insanları John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino "lityum iyon pillerinin gelişimine katkıda bulundukları" için Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.


*2019 Nobel Kimya Ödülünü kazanan bilim insanları

Öte yandan 97 yaşındaki ABD'li profesör Goodenough, Nobel kazanan en yaşlı isim oldu.

Lityum iyon piller yeniden şarj edilebiliyor; akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi birçok elektronik alette kullanılıyor.

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