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  • 07.10.2019 13:40
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 13:40

Son dakika: 2019 Tıp Ödülü sahibini buldu

Hücrelerin oksijeni nasıl algıladıkları ve oksijenin kullanılabilirliğine adaptasyonu konusundaki keşifleri nedeniyle Tıp Ödülü'ne aday gösterilen 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza, ödülün bu yılki sahipleri oldu.

Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

Bu yılki Tıp Ödülü'nü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza kazandı.
Nobel Fizyoloji/Tıp Ödülü sahibini buldu. Büyük ödülün kazananı 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza oldu.

Kaelin, Ratcliffe ve Semenza hücrelerin oksijeni nasıl algıladıkları ve oksijenin kullanılabilirliğine adaptasyonu konusundaki keşiflerinden dolayı ödüle layık görüldü. Bilim insanları değişen oksijen seviyelerine karşılık genlerin aktivitesini düzenleyen moleküler sistemi ortaya çıkardı.

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