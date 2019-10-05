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  • 05.10.2019 15:00
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 15:49

'da düşen kargo uçağında pilot hatası ihtimali

'nın Vigo şehrinden 'a giden bir kargo uçağının, dün sabah 'nın Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştüğü ya pilot hatasının yol açmış olabileceği açıklandı.

Altyapı Bakanlığı, Ukraine Air Alliance şirketinin Vigo- uçuşunu yapan UKL4050 sefer sayılı kargo uçağının, dün sabah Lviv şehrine bağlı Sikilniki köyü yakınlarında düştüğünü, uçakta bulunan 8 kişiden 5'inin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yakıt ikmali için Lviv Danylo Halytskyi Havaalanına inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45'te telsiz bağlantısı kopan AN-12 tipi kargo uçağının, havaalanına 13,7 kilometre mesafede radardan kaybolduğu bildirildi. Bir mezarlığın ve yerleşim bölgesinin yakınlarındaki ağaçlık ve çalılık alana düşen uçağın enkazına pistin 1,5 kilometre yakınında ulaşıldığı kaydedildi.

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Lavrenyuk, uçağın pilot hatası ve yakıt yetersizliği nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde durulduğunu, olumsuz hava şartlarının ya etkisi olduğunun düşünülmediğini açıkladı.

ÖLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Lviv Havaalanı basın servisi, düşen uçakta pilot Vitaliy Stepanenko, pilot yardımcısı İgor Mayevskiy, seyrüseferci Yuriy Kumenko, uçuş mühendisi İgor Zavadyuk ve telsiz operatörü Vladimir Kirilenkonun hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazada yaralanan 3 kişiden 1inin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Düşen uçağın 51 yıllık olduğu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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