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  • 04.10.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 12:26

'da uçak kazası! Ölü ve yaralılar var

İspanya'dan 'nın Lvov kentine sefer yapan An-12 tipi kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi.

'nın Lvov kentinde bir kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle havalimanına ulaşmadan acil iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın Vigo şehrinden Ukrayna'nın Lvov kentine sefer yapan An-12 kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi.

Kazada, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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