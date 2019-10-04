Ukrayna'nın Lvov kentinde bir kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle havalimanına ulaşmadan acil iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ukrayna Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın Vigo şehrinden Ukrayna'nın Lvov kentine sefer yapan An-12 kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi.
Kazada, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.