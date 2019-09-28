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  • 28.09.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 10:11

Son dakika: Trump'ın Özel Temsilcisi istifa etti

Başkanı 'ın Özel Temsilcisi 'ın görevini bıraktığı belirtildi. Volker'ın, son Ukrayna krizinde adının geçmesinden dolayı istifa ettiği kaydedildi.

Beyaz Saray çalkalanıyor! Trump'ı bırakıp istifa etti

Başkanı 'ın Özel Temsilcisi 'ın, Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle görevini bıraktığı ifade edildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, 2017 yılından bu yana Ukrayna Özel Temsilciliği görevini yürüten Volker'ın istifa ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump'a yönelik azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizinde adı geçen Volker'ın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya istifasını sunduğu kaydedildi.

ABD ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

TRUMP'A AZİL SORUŞTURMASI
Amerikan gazetesi, geçen haftaki haberinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı 'in oğlunu soruşturmasını istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı" ifadesini kullanmıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı. Trump ise söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

da görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

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