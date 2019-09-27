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  • 28.09.2019 03:42
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 03:42

Rusya'dan 'de "güvenli bölge" açıklaması: bu isteğinde çok haklı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin,'' bu isteğinde çok haklı çünkü şu an 'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor.'' dedi.

Rusya'dan güvenli bölge açıklaması

Birleşmiş Milletler () 74. görüşmeleri için 'ta bulunan Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ve ile arasındaki müzakerelere ilişkin soruya Lavrov, ''Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor.'' yanıtını verdi.



ÖZ YÖNETİM ORGANLARI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği söz konusu olduğu için güvenli bölge konusuna ''kayıtsız'' olmadıklarını ve her iki ülkeyle de görüştüklerini söyleyen Lavrov, ''Amerikalıların bölgedeki Kürtleri kullanıldığını'' ve ''öz yönetim organları oluşturmak için somut adımlar atıldığını'' söyledi.

Lavrov, ABD'nin BM Genel Kurulu görüşmelerine katılacak bazı Rus diplomatlara vize vermemesine ilişkin ise 'nın gerekli adımları atarak karşılık vereceğini ifade etti.

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