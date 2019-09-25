ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden bazı Çin firmalarına ve Çinli şahıslara yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Pompeo, New York kentinde düzenlenen "Nükleer İran'a Karşı Birlik" konferansında yeni yaptırımları açıkladı.

Pompeo, İran'dan bilerek petrol almaya devam eden ve bu şekilde İran yaptırımlarını ihlal eden Çinli Cosco Shipping Tanker Co. ve China Concord Petroleum Co. şirketlerine ve bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldıklarını belirtti.

Pompeo, İran'ın uzun yıllardır bölgede "yıkıcı eylemlerde" bulunduğunu savunarak dünya milletlerinin İran'a karşı birlik olmasının zamanının geldiğini ifade etti.

Pompeo ile aynı anda ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da bazı Çin vatandaşlarının yanı sıra Cosco Shipping Tanker Co, China Concord Petroleum Co, Kunlun Holding Company, Kunlun Shipping Company ve Pegasus 88 Limited adlı Çin firmalarının da yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.



TRUMP DÜNYAYA İLAN ETMİŞTİ

New York'taki BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Trump, Çin ve İran'a karşı sert mesajlar verdi. Ticaret savaşının devam edeceğini belirten Trump, "Çin verdiği sözleri tutmadı, adil ticaret istiyoruz" ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer programıyla ilgili de konuşan Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Tahran yönetimine yaptırımları şiddetlendireceğiz" vurgusunu yaptı.