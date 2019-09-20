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  • 21.09.2019 07:51
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 07:51

'den 'ın Doğusu'nda teröristlere İHA eğitimi

Dünya S. Arabistan’ın 2 büyük tesisine insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı konuşurken ’den düşmanca bir adım daha geldi. , ’ın doğusundaki / ’lı teröristlere İHA/ drone eğitimi vereceğini açıkladı.

Terör destekçisi ABD yine şaşırtmadı

Dünya, 'ın 2 büyük tesisine insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı konuşurken 'den şok bir adım geldi. , 'de 'ın doğusundaki doğusundaki /'lı teröristlere İHA/drone eğitimi vereceğini açıkladı. Suriye'de sözde 'a karşı mücadele koalisyonu adıyla faaliyet gösteren ABD askerleri, 15 Eylül'de 'ı ziyaret etmişti. Burada terör örgütü YPG/PKK elebaşları ile görüşen ABD'liler toplantı sonrası bir açıklama yayınladı. Teröristlerden 'bölgede yaşayan sivil ve askeri liderler' diye bahsedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik mekanizmasındaki ilerleme ve konsey liderlerinin halkı güvenli tutma yönündeki çabaları ele alındı. Güvenlik mekanizmasının ilk safhasında iyi ilerleme olduğunu görüyoruz. Koalisyon ve SDG (PKK), 'nin endişelerini gidermek adına tahkimatları belirlemek ve kaldırmak için birkaç devriye gerçekleştirdi."

EĞİTİM YERİ DEYRİZOR
Resmi açıklamada bu ifadelere yer verilse de kapalı kapılar ardında önemli pazarlıklar yapıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel kaynaklara dayanarak verdiği habere toplantıda teröristler için Deyrizor'da bir yeni bir kurulması kararlaştırıldı. El Ömer bölgesinde kurulacak bu eğitim merkezinde teröristlere silah eğitiminin yanı sıra İHA/drone eğitimi de verilecek. Gelişmeler, sınırda gözlem noktası ve üsler kurarak Türkiye'ye karşı bunları terör örgütüne teslim eden ABD'nin, PKK'lılara gelişmiş insansız hava araçları teslim edebileceğini gösteriyor.

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