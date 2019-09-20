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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 09:44

ikiyüzlülükten vazgeçmiyor! 'ye silah yardımı itirafı!

, 'de ile ortak devriye yapmasına rağmen 'nın Suriye uzantısı olan 'ye silah yardımına devam ediyor. ABD ile , "'ye faaliyetlere uygun silah ve ekipman sağlamaya devam ediyoruz" açıklaması yaptı.

ABD ikiyüzlülükten vazgeçmiyor! YPG'ye silah yardımı itirafı!

ile , 'da düzenlenen brifingde ile ABD arasındaki, 'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulması çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı. Terör örgütü / 'nın Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan bölgedeki varlığını sürdürdüğünü kabul eden Maier, ABD'nin, ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile Suriye'nin kuzeyinde devriye operasyonları da gerçekleştirdiğini de teyit etti. ABD'nin halen SDG adı altında terör örgütü YPG/PKK'ya silah verip vermediğine ilişkin bir soruya Maier, "SDG'ye faaliyetlere uygun silah ve ekipman sağlamaya devam ediyoruz, ancak bunlar spesifik olarak DEAŞ ile mücadeleye yöneliktir" yanıtını verdi. Bu konuda şeffaf olduklarını savunan Maier, sağlanan ekipman ve silahlara ilişkin bilgileri her ay Türkiye ile paylaştıklarını aktardı.

YAPTIRIMLARI DELİYORLAR
Öte yandan ABD'nin işledikleri tüm savaş suçlarına rağmen kol kanat germeye devam ettiği terör örgütü YPG/PKK'nın kirli işbirlikleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın çıkardığı petrolü ve doğal gazı rejimiyle paylaşmaya devam ederek, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) rejime karşı getirdiği yaptırımları deldiğini belirtti.

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