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  • 18.09.2019 22:10
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 22:11

ndan ’ya taziye mesajı

, 'da Müslüman öğrencilerin kaldığı yatılı okulda çıkan da hayatını kaybeden öğrenciler için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Liberya halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Liberya’ya taziye mesajı

, 'nın Paynesville kentinde Müslüman öğrencilerin kaldığı yatılı bir okulda çıkan da hayatını kaybeden öğrenciler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Liberya Paynesville'de Müslüman öğrencilerin devam ettiği bir yatılı okulda çıkan yangında çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere Liberya halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz."

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