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  • 18.09.2019 15:38
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 15:57

Son dakika... 'da okulda faciası: En az 30 ölü

Son dakika haberine göre Batı ülkesi 'da bir ilkokulda çıkan sebebiyle en az 30 öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Liberya polisi sözcüsü, "Henüz yangının nedeni belli değil." dedi.

Ülkeyi sarsan facia: En az 30 çocuk öldü

Batı ülkesi 'nın Paynesville bölgesinde bir okulda gece saatlerinde çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangında 30 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR
Liberya Devlet Başkanı George Weah faciayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

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