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  • 15.09.2019 21:05
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 21:49

Türk bayrağını çalan Rum genç özür diledi, bayrak iade edilecek

Kuzey Cumhuriyeti’nde () Akdoğan Belediyesi’nde Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nun bahçesinde bulunan Türk bayrağını ve okuldaki panodan Kurucu Rauf Denktaş’a ait fotoğrafı çalan 16 yaşındaki ’nun ailesi Cumhurbaşkanı ’ya mektup göndererek özür diledi.

Türk bayrağını çalan hain özür diledi

ve 'de büyük tepki çeken olayla ilgili Rum aile, 'ya gönderdiği mektupta olaydan duydukları pişmanlığı ifade ederek özür diledi.ÿRum aile, bu olayın Akdoğanda yaşayan Akdoğan kökenli Kıbrıslı Rumlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi bozması için bir bahaneyi teşkil etmemesi temennisindeÿbulundu.ÿKoulendoru da mektupta olaydan dolayı pişman olduğunu belirtti.

BAYRAK İADE EDİLECEK
Rum medyası da, 'çalınan bayrağın' kısa süre içerisinde Türk tarafına iade edileceğini yazdı.

Ada'da bir haftadır gündem olan olayla ilgili olarak, KKTC yönetimi hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

RUM YÖNETİMİ DE BAYRAK ÇALMA OLAYINI ELEŞTİRDİ
tarafının, 'ivedi olarak Savvas Koulendoru'yu bize iade edin' çağrısı üzerine Rum yönetimi, bayrak çalmanın doğru olmadığını ancak konunun siyasileştirilmemesi gerektiği çağrısı yapmıştı.

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