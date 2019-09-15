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  • 16.09.2019 00:54
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 01:02

Rusya sevkiyatının son görüntülerini yayınladı

Rusya , ’ye gönderilen füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.

Rusya ile arasında yapılan füze savunma sistemlerinin sevkiyatlarının tamamlandığı açıklanırken bugün gerçekleşen son sevkiyat ile ilgili Rusya görüntüler paylaştı.

Rusya'da yapılan nakliye uçağına yükleme görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Türkiye'ye yapılan S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci aşamasının tamamlandığı belirtildi.

Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "15 Eylül 2019 tarihinde Rusya Savunma Bakanlığının askeri nakliye uçağı ile S-400 füze savunma sistemlerinin anlaşma yükümlülüğü gereğince teslimatının ikinci aşaması tamamlanmıştır. S-400 bileşenlerinin Türkiye'ye teslimi anlaşma yükümlülükleri uyarında belirlenen sürede gerçekleşmiştir.

Teslimatlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı arasında imzalanan anlaşmaya uygun olarak ve Türkiye Hava Savunma Sistemlerinin gelişimine uygun olarak yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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