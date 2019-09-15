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  • Son Güncelleme: 15.09.2019 13:22

Son dakika: Bakanlık duyurdu! 'de ikinci sevkiyat tamamlandı

'ndan yapılan son dakika açıklamasında " Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin 'na intikali tamamlandı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı" denildi.

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