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  • 17.08.2019 16:30
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 16:36

Zaharova'dan Bolton'un hırsızlık suçlamasına yanıt: 'nin neler çaldığını sayacağım

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , Güvenlik Danışmanı JohnBolton’ın Rusya’nın ABD’nin askeri teknolojisini çaldığı yönündeki iddialarına karşı çıkarak, Washington’ın Rus diplomatik mülklerine el koyması olayını hatırlattı.

Zaharova'dan Bolton'un hırsızlık suçlamasına yanıt!

Zaharova, Facebook hesabından Bolton'ın 'nın 'nin askeri teknoloji teknolojisini çaldığı ile ilgili açıklama yaptı.

"ABD'nin dünyanın farklı ülkelerinden ne kadar ve hangi teknolojileri çaldığını saymak ilginç olur. Boş bir vaktimde bunun yapacağım" diyen Zaharova, şöyle devam etti:

"Bolton hırsızlıktan bahsetmişken Washington'ın; San Francisco'daki Rusya Başkonsolosluğu'na ait binaları, başkonsolosluk rezidansını, Washington'daki ticari misyonu binasını, Seatle Başkonsolosluğu rezidansını, ayrıca Maryland ve New York'taki iki Rus diplomatik binasını çaldığını hatırlatırım. Ancak daha önemlisi üçüncü ülkelerden çok sayıda Rusya vatandaşını çaldığını..."

Zaharova, açıklamalarını "Yoksa bu hırsızlık değil miydi Bolton? Madem öyle, geri verin" sözleriyle sonlandırdı.

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