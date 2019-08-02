Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması

Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin, çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın, geçen yıl İngiltere'de kimyasal bir maddeyle zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik yürürlüğe koyduğu yeni yaptırım kararını eleştirdi.



Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının birçok defa denendiğini ancak başarılı olunamadığını savunan Zaharova, "Rusya'yı dış ve iç politikasını değiştirmeye ve ABD'nin dünya egemenliğine yönelik girişimleri için kendi çıkarlarını terk etmeye zorlama girişimleri tamamen başarısız olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Mariya Zaharova, ABD'nin, Rusya ile ilişkilerini daha da kötüleştirmeye çalıştığını öne sürerek, "ABD, Sergey Skripal ve kızına yönelik zehirlenme tiyatrosunu bahane ederek, Rusya ile ilişkileri kötüleştirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.





Rusya'ya yaptırımda, kimyasal ve biyolojik silahların yok edilmesine yönelik 1991 tarihli ABD yasasının işletildiğine dikkati çeken Zaharova, "Rusya, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında stoklarını uzun bir süre önce sıfırladı. ABD ise sahip olduğu büyük cephaneden ayrılmak için hiç acele etmiyor." yorumunu yaptı.

ABD, Skripal olayında Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silahların yok edilmesine yönelik kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle ilk tur yaptırımları, Ağustos 2018'de yürürlüğe koymuştu.

ABD'DEN RUSYA'YA "SKRIPAL" YAPTIRIMLARI

ABD, İngiltere'de geçen yıl çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinden sorumlu tutulan Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesinde, Skripal olayıyla ilgili Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Yeni yaptırımlar kapsamında, uluslararası finans kuruluşları Rusya'ya kredi, finansal ya da teknik desteklerini uzatamayacak.

ABD bankaları, Rusya hükümetine gıda ya da diğer tarımsal ürünlerin satın alınması dışında kredi veremeyecek.





Sergey Skripal ve kızı Yulia

SKRIPAL OLAYI

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart 2018'de, Salisbury'de, Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

İngiltere, Skripal'in "Rusya'nın onayıyla zehirlendiğini" iddia ediyor. Tedavilerinin ardından taburcu edilen baba ile kızının nerede tutulduğu bilinmiyor.

Rusya ise bu iddiaları kabul etmiyor.

İngiliz polisi, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve Rus ajanları olduğu iddia edilen kişilerin Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov olduğunu açıklamıştı.

Dönemin Başbakanı Theresa May ise polisin, tespit ettiği iki kişinin, Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştığını açıklamıştı.