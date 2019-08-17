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  • 17.08.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 19:42

İspanyol 'a ait gemide bulunan yaşı 18'den küçük 27 kişi limana çıkarıldı

'de kurtardığı lerle 'nın yakınlarındaki limana yanaşabilmek için bekleyişini sürdüren İspanyol sivil toplum kuruluşu () 'a ait gemideki 27 düzensiz göçmen çocuk tahliye edildi.

STK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, gemide bulunan yaşı 18'in altında ve yanında kimsesi olmayan 27 çocuğun tahliyesine izin verildiği duyuruldu.

İzin kararı, göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, Başbakan Giuseppe Conte'den aldığı çocuk göçmenlerin inmesine müsaade edilmesine yönelik ikinci mektuptan sonra çıktı.

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