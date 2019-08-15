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  • 15.08.2019 20:20
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 20:52

'den 'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı

, 'li vekilleri ve Ilhan Omar'a ülkeye giriş yasağı getirdi. Karar, ABD Başkanı 'ın bu yöndeki isteğinden sonra geldi.

Trump istedi İsrail yerine getirdi! Yine onları hedef aldı

Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, 'li vekilleri ve Ilhan Omar'ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti.

ÇAĞRI TRUMP'TAN GELDİ
Öte yandan, gün içerisinde Twitter'dan yaptığı açıklamayla Tlaib ve Omar'ı "İsrail ve Yahudi düşmanı" olarak tanımlayan ABD Başkanı , bu vekillerin İsrail'e girişinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İsrail, Vekil Omar ve Tlaib'in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur. Onlar, İsrail ve Yahudilerden nefret ediyor ve bu fikirlerini değiştirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan, bu vekilleri tekrar Kongreye sokmakta çok zorlanacak. Reziller."

Trump'ın bu açıklaması, ABD medyasında ve kamuoyunda yeni tartışmalara neden oldu. Yapılan eleştirilerde, ABD Başkanı'nın kendi ülke siyasetçilerinin başka bir ülkeye girişinin engellenmesini istemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Vekil Tlaib ve Omar'ın 18 ve 22 Ağustos tarihleri arasında İsrail ve 'i ziyaret edeceği, 'teki Filistinli Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geleceği biliniyordu.

Tlaib ve Omar'ın söz konusu kararın ardından programlarına dair nasıl bir adım atacakları henüz bilinmiyor.

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