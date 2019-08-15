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  • 15.08.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 18:56

Trump'tan eşi benzeri görülmemiş skandal! " vekilleri ülkeye almayın"

Başkanı 'e çağrıda bulunarak 'nin vekilleri asıllı Ilhan Omar ve asıllı 'ı ülkeye sokmamalarını istedi. İsrail'den yapılan açıklamada vekillerin girişine izin verilmeyeceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde vekilleri hedef alarak 'Geldiğiniz yere geri dönün' demişti.

Trump'tan eşi benzeri görülmemiş skandal!

Başkanı 'e çağrıda bulunarak 'nin vekilleri asıllı Ilhan Omar ve asıllı 'ı ülkeye sokmamalarını istedi. İsrail'den yapılan açıklamada vekillerin girişine izin verilmeyeceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde vekilleri hedef alarak 'Geldiğiniz yere geri dönün' demişti.

Kendisinin en sıkı muahlifleri olan Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekilleri bir kez daha hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, Filistin davasını ve İsrail'i boykot hareketini destekleyen Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail'e girişine izin verilmemesi çağrısı yapan bir tweet attı.

Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail ve Yahudi halkından nefret ettiğini iddia eden Trump, şöyle yazdı:

"İsrail, vekiller Omar ve Tlaib'in ziyaretine izin verirse büyük zayıflık gösterir. Onlar İsrail ve Yahudi halkından nefret ediyor, üstelik görüşlerini değiştirmek için yapılabilecek ya da söylenebilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan eyaletleri onların yeniden seçilmesi konusunda zorlanacak. Onlar yüz karası!"

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