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  • 15.08.2019 00:07
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 00:07

'da 1 ton kokain ele geçirildi... 74 milyon avro değerinde

'nın kuzeyindeki Le Havre şehri limanında 1 kokain ele geçirildi. İçinde palmiye ağacı özleri bulunan 15 çuvala gizlenmiş 1 ton 66 kilogram nun yaklaşık 74 milyon avro değerinde olduğu açıklandı

Tam 1 ton ele geçirildi! 74 milyon avro değerinde

Maliye Bakanı Gerald Darmanin, içlerinde palmiye ağacı özlerinin yer aldığı çuvalları inceleyen gümrük görevlilerinin 15 çuvala gizlenmiş 1 kokain tespit ettiğini açıkladı.

nun yaklaşık 74 milyon avro (462 milyon lira) değerinde olduğunu aktaran Darmanin, kargonun Ekvador'dan yola çıktığını ve 'nın Antwerp limanı üzerinden 'ya sokulduğunu söyledi.

Ülkede 2018 yılında yaklaşık 12 ton kokain ele geçirilmişti.

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