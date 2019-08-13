Kod adı intihar

Jeffrey Epstein, ABD'nin en zenginlerinden biriydi. Aralarında ABD Başkanı Trump, Prens Andrew ve ABD eski Başkanı Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda nüfuzlu kişiyle yakın ilişki içindeydi. Onlarca genç kıza cinsel istismarla suçlanıp hapse gönderildi.
New York'ta ülkenin en güvenli cezaevi olarak nitelenen merkezdeki hücresinde bilinçsiz halde bulundu. Kaldırıldığı hastanede can verdi. Amerikan gizli servisi FBI ise "İntihar mümkün değil" diyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu arada Trump, muhafazakar bir komedyenin Epstein'in ölümünden eski Başkan Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ın sorumlu olduğunu ima eden tweet mesajını paylaştı. Clinton'ın sözcüsü, Trump'a tepki gösterdi "bu saçma" ifadesini kullandı.
New York'ta ülkenin en güvenli cezaevi olarak nitelenen merkezdeki hücresinde bilinçsiz halde bulundu. Kaldırıldığı hastanede can verdi. Amerikan gizli servisi FBI ise "İntihar mümkün değil" diyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu arada Trump, muhafazakar bir komedyenin Epstein'in ölümünden eski Başkan Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ın sorumlu olduğunu ima eden tweet mesajını paylaştı. Clinton'ın sözcüsü, Trump'a tepki gösterdi "bu saçma" ifadesini kullandı.
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