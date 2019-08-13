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’li milyarder , tecavüzden tutuklandı. Cezaevinde öldüğü açıklandı! soruşturma açtı! Yakın dostu Trump ise sosyal medyada eski Başkan Bill ve eşi Hillary Clinton’ı suçladı!

Kod adı intihar
Jeffrey Epstein, 'nin en zenginlerinden biriydi. Aralarında ABD Başkanı Trump, ve ABD eski Başkanı 'ın da bulunduğu çok sayıda nüfuzlu kişiyle yakın ilişki içindeydi. Onlarca genç kıza cinsel istismarla suçlanıp hapse gönderildi.

New York'ta ülkenin en güvenli cezaevi olarak nitelenen merkezdeki hücresinde bilinçsiz halde bulundu. Kaldırıldığı hastanede can verdi. Amerikan gizli servisi ise " mümkün değil" diyerek olayla ilgili soruşturma başlattı.



Bu arada Trump, muhafazakar bir komedyenin Epstein'in ölümünden eski Başkan Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ın sorumlu olduğunu ima eden tweet mesajını paylaştı. Clinton'ın sözcüsü, Trump'a tepki gösterdi "bu saçma" ifadesini kullandı.

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