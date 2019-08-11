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  • 11.08.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 10:49

Son dakika haberi: 'den bayram günü Filistinlilere 'in içinde müdahale

Son dakika haberine göre polisi, fanatik Yahudilerin 'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere 'in içinde müdahale etti.

polisi, fanatik Yahudilerin 'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere 'in içinde müdahale etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınlarını durdurmak için bir saat gecikmeli kılınan bayram namazı sonrası Harem-i Şerif'in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı'nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden fanatik Yahudilere kapıyı açmamasını istedi.

Filistinliler tekbir ve sloganlarla İsrail polisine tepki gösterirken, yüzlerce fanatik Yahudi de El-Meğaribe Kapısı'nın diğer tarafında Harem-i Şerif'e baskın düzenlemek üzere hazır bekledi.

YARALILAR VE GÖZALTILAR VAR
Kudüs İslami Vakıflar yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğunu ve aralarında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb'in de bulunduğu bazı Filistinlilerin yaralandığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, İsrail polisinin birçok Filistinliyi gözaltına aldığını, Harem-i Şerif'i boşaltmaya çalıştığını ve kapılarını kapattığını kaydetti.

FİLİSTİN KIZILAYINDAN AÇIKLAMA
Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle gerçekleştirdiği saldırıda birçok Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

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