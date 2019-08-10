Libya'nın Bingazi şehrinde kalabalık bir pazar yerinde bombalı saldırı gerçekleşti.
Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerden 2'sinin Birleşmiş Milletler (BM) personeli olduğu kaydedildi.
Libya'nın Bingazi şehrinde kalabalık bir pazar yerinde bombalı saldırı gerçekleşti.
Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Ölenlerden 2'sinin Birleşmiş Milletler (BM) personeli olduğu kaydedildi.
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