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  • 10.08.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 17:44

Son dakika haberi: 'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 personeli hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre 'nın Bingazi ketinde bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Patlamada 2 personeli hayatını kaybetti.

'nın Bingazi şehrinde kalabalık bir pazar yerinde bombalı saldırı gerçekleşti.

Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerden 2'sinin () personeli olduğu kaydedildi.

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