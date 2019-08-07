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  • 08.08.2019 00:31
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 00:31

ABD'den 'ye çağrı: anlaşmasına hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sürecinin tamamlanmasının hemen ardından ile yeni bir anlaşması imzalamak istediklerini söyledi.

ABD'den İngiltere'ye çağrı: Anlaşmaya hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sürecinin tamamlanmasının hemen ardından ile yeni bir anlaşması imzalamak istediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Washington'da yaptığı görüşmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Raab'ın ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten Pompeo, Brexit süreciyle İngiltere'ye verdikleri desteği artıracaklarını kaydetti.

Pompeo, "İngiltere'nin bağımsız kararını destekliyoruz ancak Brexit'in gerçekleşmesiyle kapının önünde, elimizde kalemle en kısa sürede yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Pompeo ayrıca, 'nda ABD'nin inisiyatifiyle oluşturulan deniz güvenliği girişimine İngiltere'nin katılacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

"AYRILMAYA KARARLIYIZ"
İngiliz bakan ise Başbakan ve kabinesinin, ekim sonunda "anlaşmalı" ve "anlaşmasız" Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Raab, bu sürecin hemen ardından ABD ile bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı , İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik ettiği telefon görüşmesinde, Brexit'in ardından bu ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalamak dahil her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti.

İngiltere'de liderliğine seçilen Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.



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