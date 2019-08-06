Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 06.08.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 21:41

Cumhurbaşkanı Ruhani: bölgede provokatif girişimlerde bulunuyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ve 'nın bölgedeki gerginliği düşürme çabalarına rağmen 'nin provokatif girişimlerde bulunduğunu söyledi.

İran: Bölgede provokatif girişimler var

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ve 'nın bölgedeki gerginliği düşürme çabalarına rağmen 'nin provokatif girişimlerde bulunduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde Basra Körfezi ve çevresindeki gerginliği ve nükleer anlaşmayı ele aldı.

İran'ın 'ndaki seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğine önem verdiğini belirten Ruhani, "Her gün onlarca gemi serbestçe boğazdan geçiş yapıyor ve İran güçleri de denizcilik kurallarına göre boğazdaki denetimlerini sürdürüyor." dedi.

ABD'nin Körfez çevresindeki eylemlerini "provokatif" olarak niteleyen Ruhani, "Ne yazık ki İran ve Fransa'nın tansiyonu düşürmek ve istikrar sağlamak için uygun şartlar oluşturma çabalarına karşın bölgede ABD'nin provokatif eylemlerine şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"BANKACILIK VE PETROLDE İŞ BİRLİĞİ HAKKIMIZDIR"
Nükleer anlaşmanın korunması için anlaşmanın taraflarıyla yapılan görüşmelerin olumlu olduğunu dile getiren Ruhani, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini kısmen azaltma adımlarının ise kendi çıkarını korumak ve nükleer anlaşmanın istikrarlı bir şekilde uygulanması için atıldığını vurguladı.

İran'ın anlaşmadaki kazanımlarının korunması gerektiğini belirten Ruhani, "Diğer ülkelerle bankacılık ve petrol konusundaki iş birliği, İran'ın nükleer anlaşmadaki en temel hakkıdır." dedi.

Ruhani, İran ve Avrupa arasındaki iş birliğinin güçlenmesinin bölgesel ve küresel düzeyde olumlu etkileri olacağına dikkati çekerek, "Fransa, Avrupa Birliği'nde İran'ın kadim bir ortağı olarak bu doğrultuda yapıcı bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkesinin nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşmada tarafların kabul edeceği ve İran'ın çıkarlarının temin edileceği bir sonuca ulaşmak Paris için önemlidir." ifadesini kullandı.

Ruhani ile Macron, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili temaslarını sürdüreceklerini belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD bölgede provokatif girişimlerde bulunuyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri