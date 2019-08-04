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  • 05.08.2019 06:48
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 06:48

sisteminde çalışan askerlerin e yakalandığı belirtildi

'de çoğunluğu hava savunma sistemi 'de çalışan 30 askerin e yakalandığı belirtildi. İsrail sundan ve televizyon kanalından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail askerlerine kanser şoku!

Kanal 13 Televizyonu'nda çalışan gazeteci Adam Shafer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çoğu sisteminde çalışan 30 askerin e yakalandığını ifade etti.

Shafer, İsrailli askerlerin, hava savunma sisteminde çalışmalarıyla hastalığa yakalanmaları arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesini istediğini aktardı.

İsrail sundan ve televizyon kanalından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Demir Kubbe füze savunma sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılanılıyor.

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