ABD Başkanı Trump, ülkenin siyahi oranı en yüksek ve suç oranlarıyla dikkati çeken bölgelerinden Baltimore bölgesinin vekili Cummings'e yönelik eleştirilerini daha da artırdı.

Cummings'i, temsil ettiği Maryland eyaletinin Baltimore bölgesindeki sefalet ve geri kalmışlık konusunda hiçbir şey yapmamakla suçlayan Trump, Demokratların "ırk kartını oynadığını" savundu.

"BALTİMORE HEMEN HER KATEGORİDE EN SONDA"

Trump, açıklamasında, "Elijah Cummings'in Baltimore halkı için bu kadar az şey yapabilmesi ne kadar üzücü. İstatistiksel olarak Baltimore hemen her kategoride en sonda geliyor. Cummings Baltimore'un her şeyinden faydalanıp hiçbir şey yapmadı ama artık halk bu konuda giderek bilinçli hale geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump, bir diğer açıklamasında da "Demokratlar değerli Afrikan-Amerikan toplumumuz için çok az şey yaparken (onlar üzerinden) hep 'ırk kartını' oynuyorlar. Bugün ABD tarihinin işsizliğin en düşük olduğu dönemindeyiz. Elijah Cummings ise fena halde başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

CUMMİNGS'TEN TRUMP'A YANIT

Cummings ise "Bay Başkan, ben her gün kendi bölgemdeki evime giderim. Her sabah kalkıp kendi bölgem için mücadele etmeye giderim. Yürütmenin görevini yapıp yapmadığını takip etmek benim anayasal görevim. Ancak seçim bölgem için savaşmak benim ahlaki görevim." sözleriyle Trump'a yanıt verdi.

Trump ayrıca, Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin de kendi bölgesi olan Kaliforniya ile hiç ilgilenmediğini, onun yerine "sahtekarlık" olarak nitelendirdiği Rusya soruşturmasına odaklandığını ileri sürdü.

Trump'ın açıklamalarını şiddetle eleştiren Pelosi ise Cummings'e atıf yaparak, "Ona yönelik tüm ırkçı saldırıları tamamen reddediyoruz ve onun liderliğini sonuna kadar destekliyoruz." yorumunu yaptı.

"TRUMP'I TWİTTER'DAN TAKİBİNİ BIRAKTIM"

Trump'ın açıklamalarını "ırkçı" şeklinde değerlendiren bazı Demokrat senatörler de Başkan'a tepki gösterdi.

Connecticut eyaletinin Demokrat senatörü Chris Murphy, "Bugün ABD Başkanı'nı Twitter'dan takibi bıraktım çünkü paylaşımları nefret dolu, ırkçı. Her gün bunları okumak günümü mahvediyor, o yüzden burada duruyorum. Bunları yazdığıma inanamıyorum." ifadeleriyle Trump'a yüklendi.

Öte yandan söz konusu tartışmalara konu olan Baltimore bölgesinde yayın yapan The Baltimore Sun gazetesinin yayın kurulu, Trump ile ilgili "Oval Ofis'e gelmiş en karaktersiz kişi" başlığıyla yayımladığı makalede, "Bir fare olmaktansa birkaç faremizin olması daha iyidir." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Baltimore kentinde 2015 yılında gözaltındayken hayatını kaybeden siyahi genç Freddie Gray'in ölümü, bölgede yaşayan siyahilerin sert tepkisine neden olmuş, günler süren olaylarda çok sayıda gösterici ve polis yaralanmıştı.