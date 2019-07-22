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  • 23.07.2019 07:19
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 07:19

'nin Trablus Büyükelçiliğinden "tahliye" iddialarına yalanlama

'nin Trablus Büyükelçiliği, elçilik binasının tahliye edildiği iddialarını yalanladı. Büyükelçiliğin Trablus’taki faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada,  halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Büyükelçilik o iddiaları yalanladı

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki bazı Arapça paylaşımlarda Büyükelçiliğin tahliye edildiği yönünde asılsız ve maksatlı haberlerin yer aldığı bildirildi.

Büyükelçiliğin Trablus'taki faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, halkıyla dayanışma mesajı verildi.

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