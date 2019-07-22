BBC'nin haberine göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1968'in ocak ayında içindeki 52 denizciyle kaybolan Fransız denizaltısının yerinin tespit edildiğini duyurdu.
BBC'nin haberine göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1968'in ocak ayında içindeki 52 denizciyle kaybolan Fransız denizaltısının yerinin tespit edildiğini duyurdu.
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