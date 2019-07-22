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  • 22.07.2019 20:25
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 20:31

Kayıp denizaltısı "" 51 yıl sonra bulundu

Fransa'nın şehri açıklarında 51 yıl önce ortadan kaybolan denizaltı "", bir denizaltı araştırma ekibi tarafından bulundu. 1968 yılında 52 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltı "Minerve"nin yeri, Toulon kenti limanının 45 kilometre açığında tespit edildi.

BBC'nin haberine göre, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1968'in ocak ayında içindeki 52 denizciyle kaybolan Fransız denizaltısının yerinin tespit edildiğini duyurdu.

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