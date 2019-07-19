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  • 20.07.2019 00:33
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 00:33

Trump'tan tanker krizine ilişkin yorum: Beladan başka bir şey değil

’ın ’ye ait bir gemiyi ’nda alıkoymasından sonra açıklama yapan Başkanı , “İran beladan başka bir şey değil” dedi.

Trump'tan krize ilişkin yorum: Beladan başka bir şey değil

Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına çıkan Başkan , 'ın 'ye ait bir gemiyi 'nda alıkoyması hakkında değerlendirmede bulundu. İngiliz makamları ile konuyu görüşeceklerini belirten Trump, İran için, "Beladan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

'nın İran konusunda akıllıca davranmadığını söyleyen Trump, son yaşananlar konusunda, "Bakalım neler olacak, ABD gemisi değil, İngiliz gemisi. Bir gemi ya da iki gemi de olabilir" ifadelerini kullandı.

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