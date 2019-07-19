Trump'tan tanker krizine ilişkin yorum: Beladan başka bir şey değil

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına çıkan Başkan Donald Trump, İran'ın İngiltere'ye ait bir gemiyi Hürmüz Boğazı'nda alıkoyması hakkında değerlendirmede bulundu. İngiliz makamları ile konuyu görüşeceklerini belirten Trump, İran için, "Beladan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Barak Obama'nın İran konusunda akıllıca davranmadığını söyleyen Trump, son yaşananlar konusunda, "Bakalım neler olacak, ABD gemisi değil, İngiliz gemisi. Bir gemi ya da iki gemi de olabilir" ifadelerini kullandı.