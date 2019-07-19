Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 19.07.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 22:18

Rusya'dan 'de füzeli tatbikat! Görüntüler yayınlandı...

Rusya resmi sosyal medya hesaplarında fırkateyni ile Utes kıyı füze sisteminin tatbikatının görüntüleri yayınlandı. Bakanlık ayrıca, 'de yapılan tatbikat nedeniyle kıyıların deniz trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Bakanlığı, kıyılarında yapılan kıyı savunma sistemlerinin tatbikatının görüntülerini yayınladı.
Yayınlanan görüntülere göre Utes kıyı füze sistemi tespit edilen hedefe füze gönderdi.

Füzeyi algılayan fırkateyninden ise Ştil tipi iki güdümlü füze yollanarak Utes kıyı savunma sisteminden fırlatılan füze imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de yapılan tatbikat nedeniyle kıyıların deniz trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Admiral Makarov fırkateyni 2015 yılında sulara indirilmiş 2016 yılında ise Baltık Denizi ve Barents Denizi'nde yapılan testleri başarıyla geçince Rusya hizmetine girmişti. Kalibr-NK tipi kruz füzesi, Ştil-1 uçaksavar füze kompleksi, A-190 topçu silahı, uçaksavar topçu silahı ve torpido ile donatılan fırkateyn ayrıca Ka-27 tipi güverte helikopteri taşıma özelliğine sahip.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat! Görüntüler yayınlandı...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri