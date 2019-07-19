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  • 19.07.2019 14:57
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 15:13

FT: 'nin S-400 alması, jeopolitikada 'tektonik kayma' yarattı

'nin 'ya gözle görülür yönelişini 'tektonik kayma' ve Rusya Devlet Başkanı 'in diplomatik zaferi olarak gören İngiliz gazetesi, Erdoğan'ın Putin'le ilişkisinde 'Türkiye'yi bölgesel güç yapma planını gerçekleştirme imkanı' gördüğünü vurguladı.

FT: Türkiye'nin S-400 alması, jeopolitikada 'tektonik kayma' yarattı

"Türkiye'nin Rusya'yı benimsemesi ABD'yi zor durumda bıraktı" başlıklı haberde, 'nin 'dan S-400 sistemlerini satın almasını jeopolitikada tektonik bir değişim olarak nitelendirdi. Gazete Türkiye'nin S-400 hamlesi hakkında "cüretkâr"yorumunda bulundu.

Uluslararası yayın kuruluşları Türkiye ile ilgili haberlerinde genellikle Türkiye'den uzmanlara da söz veriyor. Böylelikle hem haberin objektif olduğuna dem vuruyor hem de Türkiye kamuoyunun da dünyadaki anaakım medyayla paralel düşündüğü algısı yaratmaya çalışıyor. Bu sefer de Financial Times eski diplomat Sinan Ülgen'nin, "Bu değişim olağandışı ve sürpriz. Bunun asıl kazananı Türkiye değil, Washington değil. Asıl kazanan Rusya" sözlerine yer vererek Türkiye'nin akılcı bir dış politika yürütmediği mesajı vermeye çalıştı.

TÜRKİYE'YE DÜŞMANLARINI "ÖĞRETMEYE" ÇALIŞIYORLAR
Haber7'nin haberine göre gazete, Osmanlı Devleti'nin Rusya tarafından defalarca ağır yenilgiye uğratıldığını yazdı. Türkiye'nin döneminde de safında Rusya'ya karşı cephe aldığını hatırlatarak tarihi bir panorama çizmeye çalışan Financial Times, siyasetin sürekli değişen uluslararası dinamiklere göre şekillendirildiğini unuttu.

'ERDOĞAN BÖLGESEL GÜÇ PLANINI GERÇEKLEŞTİRME İMKANINI GÖRDÜ'
Türkiye'nin Rusya'ya gözle görülür yönelişini 'tektonik kayma' ve Rusya Devlet Başkanı 'in diplomatik zaferi olarak gören FT, Erdoğan'ın Putin'le ilişkisinde 'Türkiye'yi bölgesel güç yapma planını gerçekleştirme imkanı' gördüğünü vurguladı.

ERDOĞAN VE PUTİN'İ OTORİTERLİKLE SUÇLADI
Türkiye - Rusya yakınlaşmasını iki ülke liderinin "otoriter" yöneticiler olmasına bağlayan gazete, oldukça yüzeysel bir analize imza attı.

Haziran 2016'dan beri Erdoğan ve Putin'in en az 23 kez bir araya geldiğini ve 52 kez telefonda konuştuğunu yazan Financial Times, Türkiye Rusya ilişkilerinin tüm dünya tarafından ne kadar yakından incelendiğini göstermiş oldu.

ABD hükümetinin Türkiye'nin F-35 ortaklığını askıya alma kararına karşılık Rusya'nın Türkiye'ye Sukhoi Su-35 jetlerini teklif ettiğini yazan gazete, Su-35 için, "Türkiye'nin 3 yıl önce Suriye'de düşürdüğü Su-24 jetinin güncellenmiş yeni versiyonu" diyerek Türkiye Rusya stratejik yakınlaşmasını garipsemeye devam etti.

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tevfik. tevfik.

EEEE ABD BÖYLE AŞIRI DERECEDE SALAKÇA ,TEHDİTLER SAVURURSA DAHA ÇOK ,MÜTTEFİK KAYBEDER ,MİRİM.

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cevapla 19.07.2019 15:19
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