Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 19.07.2019 00:33
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 00:48

'dan Trump'ın İHA açıklamasına yanıt!

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Başkanı 'ın 'nda İran'a ait bir nın (İHA) düşürüldüğü açıklamasına ilişkin, ''Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.'' dedi.

İran'dan Trump'ın İHA açıklamasına yanıt!

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Başkanı 'ın 'nda İran'a ait bir nın (İHA) düşürüldüğü açıklamasına ilişkin, ''Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.'' dedi.

Zarif, Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi öncesi BM Genel Merkezi'nde Trump'ın söz konusu açıklamasına ilişkin gazetecilere kısa bir değerlendirme yaptı.

Cevad Zarif, ''Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok.'' dedi.

'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söylemişti.

Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİran'dan Trump'ın İHA açıklamasına yanıt!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri