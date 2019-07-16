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  • 16.07.2019 21:36
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 21:37

'ye çağrı yaptı: 'ye baskı yapın

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Avrupa Birliği () ülkelerinin İran yerine yaptırımlarını sona erdirmesi için 'ye baskı yapması gerektiğini söyledi.

İran AB'ye çağrı yaptı: Bize değil ABD'ye baskı yapın

Başkent Tahran'daki bir programda konuşan Cihangiri, nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cihangiri, nükleer anlaşmanın devam etmesi ve kalıcı olması için ülkelerinin vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, bu ülkelerin 'a değil yaptırımları sona erdirmesi için yönetimine baskı yapmasını istedi.

İran'a yaptırımların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Cihangiri, "İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi çok kolay, birkaç saat içinde bunun kararını verebiliriz. İran'ın taahhütlerini tam olarak yerine getirebilmesi için anlaşmaya taraf diğer ülkelerin de vaatlerini pratiğe geçirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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