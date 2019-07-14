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  • 14.07.2019 20:55
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 20:57

lı uzmandan 'ye övgüsü

lı siyaset bilimcisi Prof. Dr. , 'nin 'nin tüm baskılarına rağmen 'dan savunma sistemi almasından övgüyle bahsetti.

lı siyaset bilimcisi Prof. Dr. , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, karşıtlığı yapmaksızın bağımsızlığına sahip çıkması yönünden, 'yi İran'daki ABD karşıtı muhafazakarlara örnek gösterdi.

Zibakelam, paylaşımında şunları kaydetti:

"ABD karşıtları, ideolojilerini savunmak için, 'Biz ABD'ye teslim olmak istemediğimizden ona karşıt olmak zorundayız.' derler. Yani ABD karşıtlığı yapmayan ülkeler onlara göre 'bağımsız' değildir. Washington yönetiminin tüm muhalefetine rağmen Türkiye'nin 'dan alması, bu iddiaları boşa çıkartmıştır."

Bir dönem görev yaptığı Tahran Üniversitesi'nden rejime muhalif açıklamaları nedeniyle uzaklaştırılan Zibakelam, ülkede reformist söylemleriyle ön plana çıkıyor.

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