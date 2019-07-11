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  • 11.07.2019 15:02
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 15:14

Başbakanı Angela 'in lerine sandalyeli çözüm

Başbakanı Angela 'in 20 gün içerisinde üç kere nöbeti geçirmesinin ardından bugün düzenlenen törende sandalyeler hazırda bekletildi. Almanya Şansölyesi Merkel'in, milli marşların okunduğu sırada ayağa kalkmaması dikkat çekti.

Merkel'in titremelerine sandalyeli çözüm

Şansölyesi Angela , son günlerde katıldığı törenlerde leriyle gündeme geliyor.

İLK TİTREME UKRAYNA'DA ORTAYA ÇIKTI
İlk kez 18 'da Ukrayna'da, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile milli marşlar için ayakta durarken titrediği görüntülenen Merkel, susuz kaldığı için titrediğini belirtmişti.

BU KEZ ALMANYA'DA FENALAŞTI
Bu açıklamalarından sonra, 27 Haziran'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile kamera karşısına geçen Merkel, bir kez daha fenalaştı.

Yine susuz kaldığını belirten Merkel'e, basın toplantısı sırasında görevliler tarafından su verildi.

MERKEL İÇİN SANDALYELER HAZIRLANDI
Resmi görevlerine devam eden Almanya Şansölyesi, bugün de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i, 'de resmi törenle karşıladı.

MİLLİ MARŞ OKUNURKEN SANDALYESİNDE OTURDU
Merkel'in bir kez daha titreme nöbeti geçirmesini istemeyen Almanya Hükümeti, tören öncesi sandalye önlemi aldı.

Tören alanına gelen Angela Merkel, Almanya'nın milli marşı çalınırken bile ayağa kalkamadı.


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