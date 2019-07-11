Almanya Şansölyesi Angela Merkel, son günlerde katıldığı törenlerde titremeleriyle gündeme geliyor.

İLK TİTREME UKRAYNA'DA ORTAYA ÇIKTI

İlk kez 18 Haziran'da Ukrayna'da, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile milli marşlar için ayakta durarken titrediği görüntülenen Merkel, susuz kaldığı için titrediğini belirtmişti.

BU KEZ ALMANYA'DA FENALAŞTI

Bu açıklamalarından sonra, 27 Haziran'da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile kamera karşısına geçen Merkel, bir kez daha fenalaştı.

Yine susuz kaldığını belirten Merkel'e, basın toplantısı sırasında görevliler tarafından su verildi.





MERKEL İÇİN SANDALYELER HAZIRLANDI

Resmi görevlerine devam eden Almanya Şansölyesi, bugün de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i, Berlin'de resmi törenle karşıladı.





MİLLİ MARŞ OKUNURKEN SANDALYESİNDE OTURDU

Merkel'in bir kez daha titreme nöbeti geçirmesini istemeyen Almanya Hükümeti, tören öncesi sandalye önlemi aldı.





Tören alanına gelen Angela Merkel, Almanya'nın milli marşı çalınırken bile ayağa kalkamadı.





